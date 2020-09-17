Фонд госимущества продал "отель Кучмы" в Черниговской области

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на аукционе единый имущественный комплекс ГКП "Отель "Славянский" в Новгород-Сиверском Черниговской области за 28,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Сегодня успешно завершился онлайн-аукцион по продаже "Отеля "Славянский", расположенного в Новгород-Сиверском (Черниговская область) на берегу реки Десна… Согласно результатам торгов, в бюджет поступит 28,8 млн грн", — говорится в сообщении.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", победителем торгов стал Роман Кийовский.

При этом стартовая цена объекта составляет 28,8 млн грн, тогда как на аукционе в июне 2020 года она составляла 57,7 млн грн.

Отель "Славянский" площадью 4800 квадратных метров построен в 2005 году. Номерной фонд — 30 номеров. Имеется конференц-зал на 40 мест, а также ресторан с залами общей вместимостью 130 человек и диско-бар на 75 человек.

Помимо этого, комплекс также включает сауну с бассейном, турецкую баню, тренажерный зал, бильярд-клуб и салон красоты. В настоящее время убыток гостиницы составляет 54 млн грн.

Как известно, отель "Славянский" спешно построили на берегу Десны в 2004 году для проведения трехсторонней встречи тогдашних президентов Украины, России и Беларуси — Леонида Кучмы, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Неуклюжее 4-этажное здание возвели в рекордно короткие сроки — всего за несколько месяцев, потратив на это 108 млн грн из государственного бюджета (около $20 млн по курсу 2004 года — Delo.ua). Правда, как оказалось позже — спешили напрасно. Никто из участников встречи так и не остался в гостинице. Тогда президенты трех стран ограничились обедом в ресторане на первом этаже.

С тех пор "Славянский" получил у местных прозвище "отель Кучмы" и стал любимым местом отдыха приезжающих в Украину россиян и белорусов. Не раз здесь останавливались высокие чиновники — например, Юлия Тимошенко.