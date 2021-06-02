В Киеве очередные обыски: налоговики наведались в КП "ГИВЦ"

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 2 июня проводят обыски на коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

Как сообщает столичная прокуратура, мероприятия проводятся в рамках расследования пособничества в уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса).

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Следствие установило, что некая частная компания в 2019-2020 годах предоставляла телекоммуникационные услуги "ГИВЦ". При этом указанное предприятие, используя средства КП в сумме более 10 млн грн, якобы заказывало указанные услуги у предприятия с признаками фиктивности.

Обыски в среду проводятся с целью обнаружения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Напомним, что в мае киевские правоохранители и налоговики проводили следственные действия во множестве (около полутора десятков) столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

18 мая обыск прошел у соседей градоначальника, которые, по данным СБУ, оказались причастны к масштабной схеме контрабанды нефтепродуктов на 100 млн грн.

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Кличко заявил, что большинство обысков в столичных КП проводились по делам, открытым по документам аудита, которые передавала правоохранителям сама же Киевгорадминистрация.

По словам мэра, документы, которые правоохранители пытались найти в ходе обысков, у них и так имеются, потому глава столицы считает, что речь на самом деле идет о политическом давлении на него.