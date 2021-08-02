Руководство Укрзализныци вывело компанию на рекордные показатели грузоперевозок — эксперт

По итогам второго квартала 2021 года "Укрзализныця" вышла на прибыль в размере 230 млн грн, а рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch повысили рейтинг компании и обозначили прогноз как стабильный. Позитивных изменений удалось достичь благодаря новой финансовой политике компании под руководством и.о. главы правления Ивана Юрика, сообщил политический эксперт Сергей Быков.

"Для такой большой компании, как УЗ, цифры по прибыли, безусловно, не заоблачные. Бывало и больше. Но я бы в этой ситуации оценивал, скорее, не голые данные финансовой отчетности, а процессы и результаты, которые остаются незамеченными для большинства сегодня", — отметил эксперт.

Продолжительность оборота грузовых вагонов "Укрзализныци" на сегодня составляет 7 суток, в 2019 году — 9,2 суток, что говорит об увеличении объемов грузоперевозок. По итогам 2 квартала УЗ уже превысила суточные показатели погрузки грузов за докризисный 2019 год, а в июле вышла на рекордные более 801 тыс. тонн ежедневно.

Компания разместила 5-летние евробонды на сумму 300 млн долл. под исторически низкие для компании 7,875%, что позволит рефинансировать долги предыдущих периодов, уменьшив общую долговую нагрузку.

Кроме того, "Укрзализныця" начала продажу непрофильных активов и провела первые аукционы по сдаче в аренду помещений вокзалов в Днепре, Запорожье и Хмельницком. Всего от аренды вокзальных помещений планируют получать более 100 млн грн в год. А с 1 августа УЗ переводит в Prozorro закупки всех предприятий и заводов, принадлежащих компании.

УЗ также обновляет подвижной состав и пассажирские вагоны. В этом году ожидается 100 новых пассажирских вагонов отечественного производства. А в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией в ближайшие годы ожидается поставка УЗ 130 новых локомотивов с частичной локализацией их производства в Украине. Параллельно парламент утвердил трехлетнюю бюджетную декларацию, по которой в ближайшие три года УЗ может получить более 51 млрд грн на обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры.

По словам Быкова, для полноценной реформы УЗ необходимо принять закон о железнодорожном транспорте и решить вопрос с руководством компании.

"Перезагрузить наблюдательный совет, чей срок работы уже практически истек, и назначить постоянное правление — уже без всяких приставок и.о.", — резюмировал Быков.