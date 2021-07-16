Кубракова просят повысить тариф металлургам на дополнительные 2 млрд грн — СМИ

"Укрзализныця" вышла с инициативой подъема ж/д тарифов, в рамках которой компания получит дополнительно 1,7 млрд грн в этом году, и 10 млрд грн в следующем.

Об этом сообщает портал "Латифундист".

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Как пишет издание, общественная организация "АОГУ "Терминатор" Юрия Щуклина в письме Александру Кубракову, которое есть в распоряжении Latifundist.com, предложила провести увеличение уровня тарифов на перевозку грузов 1-го тарифного класса на 38,5% с 1 сентября 2021 г. (в 1 этапе), что позволит привлечь дополнительные средства уже в текущем году.

" Постепенное увеличение уровня тарифов на перевозку грузов 2-го тарифного класса с 01сентября 2021 г. на 8% и с 1 января 2022 г. еще на 6,5%, что соответствует общему увеличению действующего тарифа на 15%, может привести к оттоку грузов 2 тарифного класса с железнодорожного транспорта на речной и автомобильный транспорт. Также отмечаем, что перевозки указанных грузов для "Укрзализныци" рентабельные и имеют положительную динамику к росту ", — прокомментировали в "АОГУ "Терминатор".



Отмечается, что потеря грузов 2 тарифного класса для "Укрзализныци" будет иметь негативные экономические последствия.

В "АОГУ "Терминатор" считают недостаточным увеличение уровня тарифов на перевозку грузов 1-го тарифного класса с 1 сентября 2021 г. на 8% и с 1 января 2022 г. на 20,4%, что соответствует общему увеличению действующего тарифа только на 30%."Ведь последние годы грузы 1 тарифного класса систематически транспортировались с отрицательной рентабельностью, "Укрзализныця" не имела возможности проводить обновление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры. Сейчас "Укрзализныця" требует значительных капитальных вложений в инфраструктуру. Также отмечаем положительную ценовую конъюнктуру на экспортные грузы 1 тарифного класса, то есть транспортная составляющая в стоимости грузов 1 тарифного класса значительно уменьшилось", — акцентировали в "АОГУ "Терминатор".

Отмечается, что внедрение указанной инициативы уменьшит разницу между тарифами перевозки для грузов 2 тарифного класса и 1 тарифного класса до 5%.

Кроме того, провести незначительное увеличение уровня тарифов на перевозку грузов 2-го тарифного класса на 2%. Указанное повышение тарифов не приведет к потере железной грузов 2 тарифного класса."Указанные тарифные инициативы позволят увеличить дополнительные доходные поступления "Укрзализныци" в течение 2021 г. до почти 3,5 млрд грн", — подытожили эксперты.