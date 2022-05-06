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Венгрия отказалась поддерживать санкции ЕС против патриарха Кирилла

Венгрия отказалась поддерживать санкции ЕС против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза. Он объяснил это тем, что Венгрия в целом против санкций в отношении религиозных лидеров.

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Напомним, санкция против патриарха Кирилла предусматривает заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки. Известно, что патриарх внесен в "черный" список, в который уже включены сотни военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.

Кроме того, Орбан  еще раз подчеркнул, что Венгрия будет блокировать и ряд других инициатив ЕС по введению ограничений против РФ. В том числе, как сказал Орбан, "санкции ЕС в отношении энергетического сектора России — красная линия для Венгрии".

Отметим, что с европейскими коллегами у главы венгерского правительства сложные отношения. В частности, Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против Орбана из-за пророссийской  позиции премьер-министра. Считается, что у Орбана тесная связь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, поэтому венгерская сторона сохраняет пассивную позицию в вопросах российско-украинской войны. Хотя Венгрия поддержала некоторые санкции против РФ. 

Автор:
Вита Молодан