Казахстан переименовывает свою экспортную нефть, чтобы избежать риска санкций России

Казахстан решил изменить название нефти, экспортируемой через российские морские порты, чтобы отделить ее от нефти российского происхождения, чтобы избежать санкционных рисков и проблем с финансированием. Теперь марка называется "Казахстанская экспортная смесь сырой нефти" (KEBCO), сообщает Reuters.

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"В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта – KEBCO", — заявила Казахстанская нефтегазовая компания "СНПС-Актобемунайгаз".

Изменение вступит в силу с понедельника, 6 июня, для всех официальных документов.

Также известно, что Министерство энергетики Казахстана собирается запросить у правительства разрешение на официальное использование нового сорта, но в Минэнерго отказались официально комментировать этот вопрос.

По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно ошибочно принимались за российские бочки.

"Это вынужденная мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас проблемы с открытием аккредитивов", — рассказал один из трейдеров.

Напомним, 4 июня ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки.