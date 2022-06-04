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Ембарго на російську нафту може призвести до зростання інфляції в ЄС
Ембарго Євросоюзу на російську нафту призведе до того, що європейські підприємства та споживачі страждатимуть від високих цін на нафту, а інфляція продовжить зростати.
Про це пише німецьке видання Spiegel.
Як зазначив голова дослідницького центру Брейгеля у Брюсселі Гунтрама Вольфа, "інфляція продовжить зростати".
"Уряди, ймовірно, спробують пом'якшити ціновий шок за рахунок знижок на паливо, зниження податків та підтримки доходів. Це може збільшити рівень держборгу", - зазначив експерт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вже зараз, як пише видання, ціни на пальне зростають і стримати їх німецькому уряду не вдається.
Тому навіть при етапній реалізації ембарго відмова від поставок нафти з Росії стане для учасників Євросоюзу випробуванням.
Нагадаємо, 4 червня ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн блоку.
Але заборона на імпорт сирої нафти з РФ в ЄС почне діяти через півроку після набуття чинності санкцій, а заборона на нафтопродукти, залежність Європи від яких, зокрема, з постачання дизеля з РФ, особливо велика - через 8 місяців.
При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються .
Як заявили в Офісі президента, останніх санкцій Європейського союзу щодо країни-агресора Росії, які забороняють більшу частину імпорту її нафти, "недостатньо", а темпи санкцій досі були надто повільними.