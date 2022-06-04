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Эмбарго на российскую нефть может привести к росту инфляции в ЕС
Эмбарго Евросоюза на российскую нефть приведет к тому, что европейские предприятия и потребители будут страдать от высоких цен на нефть, а инфляция продолжит расти.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Как отметил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрама Вольфа, "инфляция продолжит расти".
"Правительства, вероятно, попытаются смягчить ценовой шок за счет скидок на топливо, снижения налогов и поддержки доходов. Это может увеличить уровень госдолга", — отметил эксперт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Уже сейчас, как пишет издание, цены на топливо растут, и сдержать их немецкому правительству не удается.
Поэтому даже при этапной реализации эмбарго, отказ от поставок нефти из России станет для участников Евросоюза испытанием.
Напомним, 4 июня ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны блока.
Но запрет на импорт сырой нефти из РФ в ЕС начнёт действовать через полгода после введения санкций в силу, а запрет на нефтепродукты, зависимость Европы от которых, в частности, по поставкам дизеля из РФ, особенно велика - через 8 месяцев.
При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.
Как заявили в Офисе президента, последних санкций Европейского союза в отношении страны-агрессора России, которые запрещают большую часть импорта ее нефти, "недостаточно", а темпы санкций до сих пор были слишком медленными.