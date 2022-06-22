Байден хоче скасувати податок на бензин, - ЗМІ

Президент США Джо Байден хоче ініціювати зняття федерального податку на бензин, щоб знизити ціни на пальне.

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Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що президент США запропонує тимчасово припинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон.

Байден заявив, що розглядає такий крок, оскільки США намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин та інфляцією.

Але ідея податкових канікул на бензин та дизель зіштовхнулася із серйозною опозицією у Конгресі, зокрема серед багатьох демократів.

Байден використав численні важелі, щоб спробувати знизити ціни, включаючи рекордне вивільнення барелів нафти зі стратегічних резервів США, відмову від правил виробництва літнього бензину та зобов'язання країн ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти.

Ціни на пальне зростають у всьому світі через поновлення попиту, санкції проти Росії після її вторгнення в Україну та скорочення нафтопереробних потужностей.

11 червня вперше ціна американського бензину в середньому перевищила $5 за галон. У вівторок, 21 червня, він коштував $4,97.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, з поправкою на інфляцію, середня вартість бензину в США все ще була нижчою за максимуми червня 2008 року - близько $5,41 за галон.

Зазначимо, що інфляція у США у травні становила 8,6% через підвищення цін на енергоносії. Зростання цін на паливо та збої в ланцюжку поставок через війну Росії проти України призвели до зростання цін на продукти в останні місяці.

Нагадаємо, 4 червня ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн блоку. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки.