Ціни на дизпаливо можуть зрости через аномальні ціни на газ в ЄС

Наприкінці серпня на паливному ринку в Україні продовжується падіння цін, що обумовлено високим рівнем постачання та зниженням цін на нафту. Однак через аномально високі ціни на газ в ЄС зростають котирування дизельного палива, що в майбутньому може позначитися і на українському ринку.

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За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" на початку минулого тижня (15-21 серпня) частина гравців паливного ринку призупинила торги, оскільки очікували на рішення парламенту щодо повернення акцизу на всі види палива. Однак профіцит палива на ринку сприяв подальшому падінню цін.

Найбільше впали ціни на автогаз, де середня ціна опустилася вже нижче 25 грн/л., хоча раніше він становив 3 грн/л", - каже Сіренко.

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що на європейському ринку спостерігається зростання цін на дизельне паливо, незважаючи на падіння цін на нафту. Такий тренд обумовлений швидше аномально високими цінами на газ та страхом європейців перед опалювальним сезоном, що сприяє зростанню попиту на дизпаливо.

За словами бізнесмена, ця ситуація на ринку ЄС може позначитися на українському ринку, хоча й через якийсь час.

"Середня ціна на дизпаливо в Україні може піднятися на 50 копійок за літр. Однак зростання цін відбудеться тільки в лоукост сегменті. Заправки типу ОККО та WOG, які торгують дизелем по 55 грн/л, ціну підвищувати не будуть, а ті хто торгує по 51 грн/л підвищать ціну на 1 гривню", - каже Леушкін.

Також, за словами бізнесмена, на ціни дизпалива впливатиме збиральна, яка зараз набирає обертів. Однак після початку збирання соняшника та активного експорту олійних збільшиться попит на дизпаливо.