Цены на дизтопливо могут пойти в рост из-за аномальных цен на газ в ЕС

В конце августа на топливном рынке в Украине продолжается падение цен, что обусловлено высоким уровнем поставок и снижением цен на нефть. Однако из-за аномально высоких цен на газ в ЕС растут котировки дизельного топлива, что в будущем может сказаться и на украинском рынке.

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По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" в начале прошлой неделе(15-21 августа) часть игроков топливного рынка приостановила торги поскольку ожидали решения парламента по возврату акциза на все виды топлива. Однако профицит топлива на рынке способствовал дальнейшему падению цен.

"Больше всего упали цены на автогаз, где средняя цена опустилась уже ниже 25 грн/л. Парадоксальная ситуация, поскольку нельзя сказать, что автогаз дешевый - его просто много и здесь очень сильная конкуренция. Сейчас заработок трейдеров на этом рынке составляет 2 грн/л, хотя ранее он составлял 3 грн/л", - говорит Сиренко.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что на европейском рынке наблюдается рост цен на дизельное топливо несмотря на падение цен на нефть. Такой тренд обусловлен скорее аномально высокими ценами на газ и страхом европейцев перед отопительным сезоном, что способствует росту спроса на дизтопливо.

По словам бизнесмена эта ситуация на рынке ЕС может сказаться на украинском рынке, хотя и спустя какое-то время.

"Средняя цена на дизтопливо в Украине может подняться на 50 копеек за литр. Однако рост цен произойдет только в лоукост сегменте. Заправки типа ОККО и WOG, которые торгуют дизелем по 55 грн/л цену повышать не будут, а т е кто торгует по 51 грн/л повысят цену на 1 гривну", - говорит Лёушкин.

Также по словам бизнесмена на цены дизтоплива будет влиять уборочная, которая сейчас набирает обороты. Однако после начала уборки подсолнечника и активного экспорта масличных увеличится спрос на дизтопливо.