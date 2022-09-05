Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК та десять країн-союзників Організації, відомі як ОПЕК+, домовились про невелике скорочення видобутку нафти, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

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Про це пише Reuters.

Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні. Також погодилися, що можуть зустрітися в будь-який час, щоб скоригувати видобуток до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.

"Рішення, по суті, зберігає статус-кво, оскільки ОПЕК спостерігає за різкими коливаннями цін на нафту під впливом багатьох факторів в обох напрямках", - пише агентство.

Найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.

Орієнтовна ціна на нафту Brent впала приблизно до $95 за барель зі $120 у червні через побоювання економічного спаду та рецесії на Заході.

Ціну також сповільнило потенційне збільшення пропозиції за рахунок повернення на ринок іранської сирої нафти, якщо Тегеран зможе відновити свою ядерну угоду 2015 року зі світовими державами.

Нагадаємо, що ЄС готовий до припинення Росією постачання газу.