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У США відреагували на продовження зупинки "Північного потоку"
У Раді національної безпеки США прокоментували продовження зупинки прокачування газу європейським клієнтам газопроводом "Північний потік-1". Про це пише Reuters.
"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - повідомив представник Ради національної безпеки США.
Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив про неможливість відновлення прокачування газу в Європу трубопроводом "Північний потік", що очікувалося 3 вересня, через виявлення витоку масла при обстеженні газоперекачувального агрегату №24 на компресорній станції "Портова" в Ленінградській області.
"Газпром" ще вранці 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.Підписуйтесь на наш Telegram канал