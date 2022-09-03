У США відреагували на продовження зупинки "Північного потоку"

У Раді національної безпеки США прокоментували продовження зупинки прокачування газу європейським клієнтам газопроводом "Північний потік-1". Про це пише Reuters.

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"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - повідомив представник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив про неможливість відновлення прокачування газу в Європу трубопроводом "Північний потік", що очікувалося 3 вересня, через виявлення витоку масла при обстеженні газоперекачувального агрегату №24 на компресорній станції "Портова" в Ленінградській області.

"Газпром" ще вранці 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.