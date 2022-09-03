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В США отреагировали на продление остановки "Северного потока"
В Совете национальной безопасности США прокомментировали продление остановки прокачки газа европейским клиентам по газопроводу “Северный поток-1”. Об этом пишет Reuters.
"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию в качестве оружия против европейских потребителей", — сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США.
Напомним, ранее "Газпром" заявил о невозможности ожидавшегося 3 сентября возобновления прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за выявления утечки масла при обследовании газоперекачивающего агрегата №24 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.
"Газпром" еще утром 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.Подписывайтесь на наш Telegram канал