Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны-члены ОПЕК и десять стран-союзников Организации, известные как ОПЕК+, договорились о небольшом сокращении добычи нефти, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада.

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Об этом пишет Reuters.

Производители нефти сократят добычу на 100 000 баррелей в день, что составляет всего 0,1% от мирового спроса в октябре. Также согласились, что они могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.

"Решение по сути сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", - пишет агентство.

Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия в прошлом месяце сообщила о возможности сокращения добычи, чтобы устранить то, что она считает преувеличенным падением цен на нефть.

Ориентировочная цена на нефть Brent упала примерно до $95 за баррель из $120 в июне из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе.

Цену также замедлило потенциальное увеличение предложения за счет возвращения на рынок иранской сырой нефти, если Тегеран сможет возобновить свое ядерное соглашение 2015 с мировыми государствами.

Напомним, что ЕС готов к прекращению Россией поставок газа.