Новини
Дата публікації
Експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня за останні 50 років

Газпром
Через війну Газпром втратив європейські ринки / Укрінформ

У 2025 році експорт російського газу до Європи впав на 44%, що є найнижчим рівнем з середини 1970-х років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що раніше Європа була найбільшим джерелом бюджетних доходів Росії від продажу нафти та газу завдяки трубопроводам, побудованим з Радянського Союзу до Західної Європи в 1960-х та 1970-х роках.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи досяг піку в понад 175-180 мільярдів кубічних метрів на рік у 2018-2019 роках.

Але цьогоріч, згідно з розрахунками Reuters на основі даних європейської групи з транспортування газу Entsog, поставки "Газпрому" склали лише 18 млрд кубометрів і були здійснені через підводний трубопровід "Турецький потік". Це найнижчий рівень з початку 1970-х років.

Отримують газ через "Турецький потік" Сербія, Угорщина, Словаччина та Туреччина.

Росія також експортує газ до Європи у зрідженому вигляді танкерами та є другим за величиною постачальником ЄС після Сполучених Штатів.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

 Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU. 

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Автор:
Світлана Манько