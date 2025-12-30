Запланована подія 2

Новости
Экспорт российского газа в Европу упал до самого низкого уровня за последние 50 лет

В 2025 году экспорт российского газа в Европу упал на 44%, что является самым низким уровнем с середины 1970-х годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее Европа являлась крупнейшим источником бюджетных доходов России от продажи нефти и газа благодаря трубопроводам, построенным из Советского Союза в Западную Европу в 1960-х и 1970-х годах.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика более чем в 175-180 миллиардов кубических метров в год в 2018-2019 годах.

Но в этом году, согласно расчетам Reuters на основе данных европейской группы по транспортировке газа Entsog, поставки "Газпрома" составили всего 18 млрд кубометров и были осуществлены через подводный трубопровод "Турецкий поток". Это самый низкий уровень с начала 70-х годов.

Получают газ через Турецкий поток Сербия, Венгрия, Словакия и Турция.

Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком ЕС после Соединенных Штатов.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС   согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда   прекратить импорт российского газа   и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Автор:
Светлана Манько