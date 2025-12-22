Россия обошла Австралию в гонке поставщиков газа в Китай: объемы выросли до рекордных 1,6 млн тонн

В ноябре экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Поднебесную достиг исторического максимума – поставки выросли более чем вдвое, достигнув 1,6 млн тонн. Благодаря агрессивной ценовой политике Россия смогла потеснить Австралию и стать поставщиком №2 на китайском рынке.

Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Топливо со скидкой

Главная причина такого всплеска – не только деньги, но и возможность обхода санкций. Чтобы компенсировать потерю европейского рынка, РФ вынуждена была существенно снизить цены. Российский газ оказался самым дешевым среди всех 12 поставщиков Китая. Его цена в ноябре была на 10% ниже среднерыночной и составляла около 9,85 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Китайские покупатели намеренно идут на риски западных санкций, чтобы получить доступ к дешевому ресурсу. В результате поставки СПГ из РФ за месяц выросли более чем вдвое, составив 1,6 миллиона метрических тонн. Пока впереди остается только Катар.

В августе КНР начала принимать партии даже с санкционного проекта "Arctic LNG 2" через удаленный терминал в Бейхае. Однако даже китайские деньги не способны решить технические проблемы: российскому заводу пришлось сократить производство. Причина банальна — зимний лед усложняет логистику для страны, потерявшей доступ к современным технологиям и сервису.

Геополитические изменения

На фоне российского демпинга Китай полностью отказался от американского газа. Последние поставки из США были зафиксированы еще в феврале. Это связано как с торговыми конфликтами между странами, так и с желанием крупных китайских компаний перепродавать американские контракты на мировых рынках, где нет строгих ограничений по пункту назначения.

Таким образом, Россия становится все более зависимой от крупного покупателя в Азии, продавая свои ресурсы с огромным дисконтом.

Реакция украинского рынка

Украинский рынок сжиженного газа столкнулся с дефицитом поставок. С 1 по 7 декабря Украина импортировала лишь 11,1 тыс. тонн сжиженного газа, что стало минимальным показателем с апреля и на 40% меньше недели ранее.

В начале ноября "Нефтегаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.

Напомним, в начале декабря завод "Газпрома" доставил первую партию сжиженного природного газа в Китай из терминала в Балтийском море. Пекин и Москва ужесточают сотрудничество, несмотря на санкции, введенные США против крупнейшей российской энергетической корпорации в январе 2025 года.