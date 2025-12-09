Минимум с апреля: за первую неделю декабря импорт СПГ в Украину значительно сократился

Украинский рынок сжиженного газа (СПГ) столкнулся с дефицитом поставок. С 1 по 7 декабря Украина импортировала лишь 11,1 тыс. тонн сжиженного газа, что стало минимальным показателем с апреля и на 40% меньше недели ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Основной причиной стали критические задержки по всем логистическим направлениям. Наиболее ощутимым было уменьшение поступлений с юга: 4,6 тыс. т против 9,7 тыс. т неделей раньше. Это связано с задержками в поступлении ресурса в порт Бургас в Bulmarket и техническими неисправностями на судне Gas Catalina, из-за чего не поступило суммарно около 5-6 тыс. т СПГ. Кроме того, один из трейдеров вынужден был перенаправить судно Enigma с американским пропаном в Турцию.

На западном направлении также сохраняются существенные задержки в автотранспортном и железнодорожном сообщении, в значительной степени влияющие на обеспечение западных регионов.

На польско-украинской границе, согласно "Евровидение", время ожидания для грузовиков остается значительным - 4-6 дней. На прошлой неделе из-за этой границы въехало около 3 тыс. т газа, что на 19% меньше. Кроме того, на объемы из Польши оказывают влияние высокие цены и значительный спрос внутри этой страны.

Импорт СПГ по странам отгрузки / Enkorr

В общей сложности за прошедшую неделю газовозами поступило 5,4 тыс. т горючего (-14% к объемам неделей ранее).

Железнодорожные партии также сократились - на 58% до 1 тыс. т. Из венгерского MOL 548 т бутана растаможили GT Group, "ДМС-Трейд" и ООО "Евро дизель импорт" остальные - "БРСМ-Нефть" из Румынии.

Участники рынка сообщили, что железная дорога работает на максимуме, но перебои со светом, обстрелы и нехватка локомотивов усложняют ситуацию.

