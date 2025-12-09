Мінімум з квітня: за перший тиждень грудня імпорт СПГ в Україну значно скоротився

Український ринок скрапленого газу (СПГ) зіткнувся з дефіцитом поставок. З 1 по 7 грудня Україна імпортувала лише 11,1 тис. тонн скрапленого газу, що стало мінімальним показником з квітня і на 40% менше, ніж тижнем раніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Основною причиною стали критичні затримки на всіх логістичних напрямках. Найбільш відчутним було зменшення надходжень з півдня: 4,6 тис. т проти 9,7 тис. т тижнем раніше. Це пов'язано з затримками в надходженні ресурсу в порт "Бургас" у Bulmarket і технічними несправностями на судні Gas Catalina, через що не надійшло сумарно близько 5-6 тис. т СПГ. Крім того, один із трейдерів був змушений переспрямувати судно Enigma з американським пропаном у Туреччину.

На західному напрямку також зберігаються суттєві затримки в автотранспортному й залізничному сполученні, які значною мірою впливають на забезпечення західних регіонів.

На польсько-українському кордоні, згідно з "є Чергою", час очікування для вантажівок залишається значним – 4–6 днів. Минулого тижня через цей кордон заїхало близько 3 тис. т газу, що на 19% менше. Крім того, на обсяги з Польщі впливають високі ціни і значний попит всередині цієї країни.

Імпорт СПГ за країнами відвантаження / Enkorr

Загалом за минулий тиждень газовозами надійшло 5,4 тис. т пального (-14% до обсягів тижнем раніше).

Залізничні партії також скоротилися — на 58% до 1 тис. т. З угорського MOL 548 т бутану розмитнили GT Group, "ДМС-Трейд" і ТОВ "Євро дизель імпорт" решта — "БРСМ-Нафта" з Румунії.

Учасники ринку повідомили, що залізниця працює на максимумі, але перебої зі світлом, обстріли та брак локомотивів ускладнюють ситуацію.

Нагадаємо, грецьке підприємство Aktor Group планує збільшити постачання американського СПГ для України та Румунії. Для забезпечення транзиту СПГ Греції знадобиться другий плавучий блок зберігання та регазифікації до 2030 року