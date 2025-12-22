Росія обійшла Австралію в гонці постачальників газу до Китаю: обсяги зросли до рекордних 1,6 млн тонн

У листопаді експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Піднебесної сягнув історичного максимуму – поставки зросли більш ніж удвічі, сягнувши 1,6 млн тонн. Завдяки агресивній ціновій політиці, Росія змогла потіснити Австралію та стати постачальником №2 на китайському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Паливо зі знижкою

Головна причина такого сплеску — не тільки гроші, а й можливість обходу санкцій. Щоб компенсувати втрату європейського ринку, РФ була змушена суттєво знизити ціни. Російський газ виявився найдешевшим серед усіх 12 постачальників Китаю. Його ціна в листопаді була на 10% нижчою за середньоринкову і становила близько 9,85 долара за мільйон британських теплових одиниць.

Китайські покупці свідомо йдуть на ризики західних санкцій, аби отримати доступ до дешевого ресурсу. В результаті поставки СПГ з РФ за місяць зросли більш ніж удвічі, склавши 1,6 мільйона метричних тонн. Наразі попереду залишається лише Катар.

У серпні КНР почала приймати партії навіть із санкційного проєкту "Arctic LNG 2" через віддалений термінал у Бейхаї. Проте навіть китайські гроші не здатні розв’язати технічні проблеми: російському заводу довелося скоротити виробництво. Причина банальна — зимовий лід ускладнює логістику для країни, яка втратила доступ до сучасних технологій та сервісу.

Геополітичні зміни

На тлі російського демпінгу Китай майже повністю відмовився від американського газу. Останні поставки зі США були зафіксовані ще в лютому. Це пов’язано як із торговельними конфліктами між країнами, так і з бажанням великих китайських компаній перепродувати американські контракти на світових ринках, де немає суворих обмежень щодо пункту призначення.

Таким чином, Росія стає все більш залежною від великого покупця в Азії, продаючи свої ресурси з величезним дисконтом.

Реакція українського ринку

Український ринок скрапленого газу зіткнувся з дефіцитом поставок. З 1 по 7 грудня Україна імпортувала лише 11,1 тис. тонн скрапленого газу, що стало мінімальним показником з квітня і на 40% менше, ніж тижнем раніше.

На початку листопада "Нафтогаз" і польська компанія Orlen домовилися про поставку американського скрапленого природного газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, на початку грудня завод "Газпрому"доставив першу партію скрапленого природного газу до Китаю з терміналу у Балтійському морі. Пекін та Москва посилюють співпрацю, незважаючи на санкції, запроваджені США проти найбільшої російської енергетичної корпорації у січні 2025 року.