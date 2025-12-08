Завод "Газпрома", несмотря на санкции США, доставил первую партию СПГ в Китай — Вloomberg

Завод "Газпрома" доставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Китай из терминала в Балтийском море. Пекин и Москва ужесточают сотрудничество, несмотря на санкции, введенные США против крупнейшей российской энергетической корпорации в январе 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Судно Valera, загрузившее СПГ на объекте "Газпром СПГ Портовая" еще в октябре, прибыло 8 декабря в импортный терминал Бэйхай на юге Китая. Эту информацию подтверждают данные о движении судов.

Примечательно, что как само судно Valera, так и завод "Портовая" были внесены в санкционный список администрацией Джо Байдена. Цель этих санкций – помешать России наращивать экспорт СПГ.

Китай последовательно игнорирует односторонние санкции и в последние месяцы активно наращивает покупку российского газа, находящегося в "черном списке". Это укрепляет энергетическую связь между странами. Пекин также игнорирует более широкие призывы США по прекращению покупки российской нефти.

Россия, кроме "Портовой", имеет еще два относительно небольших экспортных завода СПГ на Балтике (завод в Высоцке, также под санкциями США) и объект "Арктик СПГ 2" в Сибири. Последний, несмотря на санкции, начал поставки топлива в Бейхай еще в конце августа.

Общий объем поставок российского СПГ в Китай за три месяца значительно вырос – на 14% по сравнению с прошлым годом (сентябрь-ноябрь). Ожидается, что с разгрузкой Valera это будет уже 19 поставка сжиженного газа с российских санкционных заводов в Китай с августа.

Реакция украинского рынка

Несмотря на общие колебания на мировых рынках, ключевым фактором, ныне определяющим ценовую динамику на украинском топливном рынке, стали американские санкции против российских гигантов - "Лукойлу" и "Роснефти".

В начале ноября "Нефтегаз" и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо придет уже в первом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что российский производитель сжиженного природного газа "Новатек" снизил цены на свои грузы на 30-40% с августа, чтобы побудить китайских покупателей покупать санкционный газ из своего проекта Arctic LNG 2.