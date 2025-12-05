Запланована подія 2

США частично приостановили санкции против российского "Лукойла": о чем идет речь

США разрешили сделки с двумя тысячами АЗС "Лукойла" за пределами РФ до апреля / Shutterstock

Министерство финансов США отсрочило до 29 апреля санкции против автозаправочных станций российской нефтяной компании "Лукойл" за пределами России. Речь идет о 2000 АЗС в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Продлили до апреля

Так, ведомство выдало генеральную лицензию №128B "На проведение определенных операций с участием розничных автозаправочных станций Лукойл", расположенных за пределами России. Она действует до 29 апреля.

Также OFAC обновил лицензию №128A, которая дает разрешение на закупку товаров, услуг, обслуживания и закрытия розничных АЗС "Лукойла" за пределами России до 29 апреля 2026 года.

Кроме того, новая общая лицензия №130 продолжает разрешение на операции с четырьмя болгарскими структурами "Лукойла" до 29 апреля 2026 года. Решение касается компаний Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а также любых структур, в которых они имеют более 50% участия. Эти предприятия управляют нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе – ключевым хабом для поставки топлива в регион.

Еще одна новая лицензия №131 разрешает переговоры и заключение условных контрактов на продажу Lukoil International GmbH - материнской компании иностранных активов "Лукойла" - с обязательной блокировкой средств в эскроу-счетах для снятия санкций с РФ.

В свою очередь агентство Reuters добавило, что речь идет о разрешении на транзакции для около 2 тыс. АЗС по всей Европе, Центральной Азии, Ближнему Востоку и Южной и Северной Америке.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции   против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует   продать свои активы   за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании   Gunvor Group отказалась   от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

Автор:
Светлана Манько