США частково призупинили санкції проти російського "Лукойла": про що йдеться

Міністерство фінансів США відтермінувало до 29 квітня санкції проти автозаправних станцій російської нафтової компанії "Лукойл" за межами Росії. Йдеться про 2 000 АЗС у Європі, Центральній Азії, Близькому Сході та Америці.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Подовжили до квітня

Так, відомство видало генеральну ліцензію №128B „На проведення певних операцій за участю роздрібних автозаправних станцій Лукойл", розташованих за межами Росії. Вона діє до 29 квітня.

Також OFAC оновив ліцензію №128A, яка дає дозвіл на закупівлю товарів, послуг, обслуговування та закриття роздрібних АЗС "Лукойлу" за межами Росії до 29 квітня 2026 року.

Крім того, нова загальна ліцензія №130, продовжує дозвіл на операції з чотирма болгарськими структурами "Лукойлу" до 29 квітня 2026 року. Рішення стосується компаній Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD та Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а також будь-яких структур, де вони мають понад 50% участі. Ці підприємства керують нафтопереробним заводом у Бургасі — ключовим хабом для постачання палива в регіон.

Ще одна нова ліцензія №131 дозволяє переговори та укладання умовних контрактів на продаж Lukoil International GmbH — материнської компанії іноземних активів "Лукойлу" — з обов'язковим блокуванням коштів в ескроу-рахунках до зняття санкцій з РФ.

Своєю чергою агентство Reuters додало, що йдеться про дозвіл на транзакції для близько 2 тис. АЗС по всій Європі, Центральній Азії, Близькому Сходу та Південній і Північній Америці.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".