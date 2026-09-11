Скільки Росія зможе воювати проти України: оцінка глави ГУР

Росія зможе продовжувати війну проти України у 2027 році, однак її військові та економічні ресурси можуть вичерпатися у 2028-му.

Як пише Dilo, таку оцінку озвучив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю The Times.

Ресурси Росії для продовження війни

РФ має достатньо ресурсів на наступний рік, але українська розвідка прогнозує їхнє вичерпання у 2028 році.

Окремо Іващенко звернув увагу на співвідношення між темпами набору російських військових та втратами на фронті.

За його словами, Росія щодня залучає до війська близько 1000 осіб, а іноді цей показник сягає 1200. Водночас добові втрати російських військ можуть перевищувати 1400 осіб: напередодні вони становили 1410, а днем раніше - 1551.

Із 1410 втрат, за даними Іващенка, близько 835 припадали на загиблих, тобто приблизно 60%.

Загалом оцінку української розвідки поділяють і західні спецслужби. Вони вважають, що Росія щомісяця втрачає приблизно на 6 тис. військових більше, ніж здатна залучити.

За розрахунками, якщо такі темпи бойових дій зберігатимуться ще 18 місяців, російська армія може зазнати додаткових втрат у понад 765 тис. військових. Із них близько 459,5 тис. можуть загинути, ще 306,3 тис. - отримати поранення.

На думку Іващенка, значні втрати вже позначилися на моральному стані російських військових та населення.

"Бойовий дух дуже низький, оскільки ніхто не хоче воювати", - зазначив керівник ГУР, додавши, що більшість росіян також не хочуть продовження війни.

Росія вербує іноземних найманців

Водночас Росія продовжує компенсувати нестачу особового складу за рахунок іноземних громадян.

За оцінкою ГУР, РФ уже завербувала понад 28 тис. іноземних найманців. Зокрема, дедалі активніше російська сторона залучає громадян африканських країн, пропонуючи їм високі виплати.

Іващенко заявив, що українська розвідка намагається протидіяти такому вербуванню, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки інших країн. Крім того, ГУР проводить інформаційні операції, щоб попереджати населення цих держав про ризики участі у війні на боці Росії.

Нагадаємо, безпрецедентні атаки України на російські газові об’єкти в Арктиці показали нову вразливість енергетичної галузі РФ та потенційні наслідки для світового газового ринку.