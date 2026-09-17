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Украинские военные получили более миллиона дронов и техники через цифровой маркетплейс

военный ВСУ, дроны
ВСУ получили более миллиона БпЛА и техники / Сухопутные войска ВСУ

С начала 2026 года подразделения Сил обороны получили 1001782 дроны и другие средства через цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence. На них потратили 71,1 млрд грн.

Как пишет Dilo, б этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Платформа дает военным возможность самостоятельно выбирать технику и другие средства, необходимые их подразделениям. Закупки производит Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны.

Что заказывают военные

Среди поставленных средств – 3 608 наземных роботизированных комплексов на 2,573 млрд грн, а также 15270 средств радиоэлектронной борьбы на 1,4 млрд грн.

В настоящее время на платформе доступно более 1200 позиций вооружения и техники от 300 украинских производителей. Средний срок от заказа доступного на складе товара до получения военными составляет 8 дней.

"Подразделения сами выбирают то, что им нужно. Государство берет на себя деньги и бюрократию. DOT-Chain Defence - это важная составляющая обеспечения войска, которую мы тоже развиваем", - отметил замминистра Мстислав Баник.

По его словам, на платформе уже появились боеприпасы и конструктор дронов.

Напомним, по состоянию на середину августа ВСУ получили через систему DOT-Chain Defence более 1,2 млн дронов и других средств на 69,2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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