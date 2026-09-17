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Українські військові отримали понад мільйон дронів і техніки через цифровий маркетплейс

військовий ЗСУ, дрони
ЗСУ отримали понад мільйон БпЛА та техніки / Сухопутні війська ЗСУ

Від початку 2026 року підрозділи Сил оборони отримали 1 001 782 дрони та інші засоби через цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. На них витратили 71,1 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Платформа дає військовим можливість самостійно обирати техніку та інші засоби, які потрібні їхнім підрозділам. Закупівлі проводить Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони.

Що замовляють військові

Серед поставлених засобів — 3 608 наземних роботизованих комплексів на 2,573 млрд грн. а також 15 270 засобів радіоелектронної боротьби на 1,4 млрд грн.

Зараз на платформі доступно понад 1200 позицій озброєння і техніки від 300 українських виробників. Середній термін від замовлення доступного на складі товару до його отримання військовими становить 8 днів.

"Підрозділи самі обирають те, що їм потрібно. Держава бере на себе гроші і бюрократію. DOT-Chain Defence — це важлива складова забезпечення війська, яку ми теж розвиваємо", — зазначив заступник міністра Мстислав Банік.

За його словами, на платформі вже з'явилися боєприпаси та конструктор дронів.

Нагадаємо, станом на середину серпня ЗСУ отримали через систему DOT-Chain Defence понад 1,2 млн дронів та інших засобів на 69,2 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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