Происшествия 1 час назад

Пик эпидемии коронавируса пройден — китайские эксперты

По мнению ученых, с 11 февраля 2020 года распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедлилось

Пик эпидемии коронавируса пройден — китайские эксперты Пик эпидемии коронавируса пройден — китайские эксперты
Фото: Macau Photo Agency / Unsplash

Китайские ученые считают, что пик эпидемии коронавируса уже пройден. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chinese Journal of Epidemiology, передает "24 Канал".

Эксперты рассмотрели для своего обзора более 72,3 тысяч подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения вирусом по состоянию на 11 февраля. Свои выводы они основали на документах Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По мнению специалистов, пик заболеваемости новым вирусом пришелся на 24-26 января. По прогнозам, с 11 февраля должна прослеживаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедлится.

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Ученые отметили, что у большинства людей, зараженных COVID-19 в Китае, наблюдаются легкие симптомы, а риску для жизни подвергаются только пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Так, приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% — как тяжелые, и только 4,7% — как критические. 

Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%, при этом мужчины умирают чаще (2,8%), чем женщины (1,7%).

Эксперты заметили, что смертность от COVID-19 постепенно увеличивается с возрастом: у людей до 39 лет она составляет 0,2%, самый высокий уровень смертности — среди людей в возрасте 80 лет и старше — 14,8%. Случаев смерти среди детей в возрасте до 9 лет не было, несмотря на то что, по крайней мере в двух случаях новорожденные заразились от своих матерей.

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Помимо пожилых людей, смертельной опасности подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Около 86% из тех, кто заразился, либо жили, либо ездили в Ухань, где источником вируса стал рынок морепродуктов, который незаконно продавал диких животных.

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В отдельную группу риска авторы выделили медиков. В общей сложности у 3019 работников здравоохранения был диагностирован вирус, из которых по состоянию на 11 февраля пятеро умерли. Так, от коронавируса умер директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса.

Напомним, ранее государственная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что по состоянию на 18 февраля число погибших в результате эпидемии коронавируса достигло 2004 человека.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Телеканал новостей "24"

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