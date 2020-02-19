С лайнера Diamond Princess, где находятся 2 украинца, сняли карантин

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, проведя из-за вспышки китайского коронавируса нового типа 2 недели на карантине в порту японского города Йокогама, в среду, 19 февраля, начали сходить на берег.

Ожидается, что около 500 человек покинут лайнер сегодня, а весь процесс высадки людей завершится к 21 февраля, сообщает NHK.

Указано, что первыми с судна в 10:30 по местному времени (03:30 по киевскому времени) начали выходить пожилые люди в возрасте 70–80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

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В то же время людям, у которых медики выявили заболевание, придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина.

Известно, что несколько стран уже эвакуировали своих граждан из-за распространения инфекции среди пассажиров.

Напомним, Diamond Princess поставили на карантин 4 февраля после того, как у сошедшего с него 80-летнего мужчины нашли коронавирус. После первых тестов заболевание обнаружили у 10 человек, число заразившихся начало стремительно расти и сегодня превышает 500 человек. Судно с более чем 3700 пассажиров из 56 стран находится в порту города Йокогама на юго-западе Японии.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

Вскоре еще один гражданин Украины, находящийся на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине возле порта Йокогама в Японии, оказался заражен китайским коронавирусом.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.