"Почему вы считаете людей быдлом?" — эксперт о позиции украинских властей по карантину

Вместо объяснения проблем, вызванных коронавирусом и связанного с ним карантина, власти решили испугать украинцев. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова.

"Все эпидемиологи и вирусологи говорят о том, что на свежем воздухе как раз меньше распространяется этот вирус. Но нет, мы закрываем людей в тесных помещениях. Кто не знает, что не у всех есть дачи, что в крупных городах по 5-6 человек живут в двухкомнатных квартирах? И как вишенка на торте — открытые церкви. Власть решила просто напугать, вместо того, чтобы объяснить. Я уверена, что паника и постоянный стресс вредят здоровью человека. Постоянный стресс — это фактор, который больше всего угнетает иммунитет, провоцирует проблемы с сердцем и давлением. Что, нельзя было рассчитывать на то, что у нас умные люди? Почему вы считаете своих людей быдлом?!", — возмутилась социолог.

При этом она прокомментировала критику в адрес людей, которые собирались большими компаниями по 10-15 человек на шашлыки после начала карантина.

"А для чего у нас полиция и Нацгвардия? Пусть тех и гоняет, а не просто тупо закрывает парки. Вот в Мариинском парке вы много видели шашлычников? На бульваре Шевченко на каждой лавочке костер разжигают?", — отметила Либанова.

На уточняющий вопрос, был ли необходим более дифференцированный подход социолог подчеркнула — нужно верить в разум населения. "И надо людям объяснять, какие есть риски и с чем они связаны, и что надо делать. Нужно привлекать к этим разговорам социальных психологов, которые знают, как надо говорить с людьми, чтобы достучаться до них", — подытожила академик.

Напомним, что ранее народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили в ряде регионов Украины, где динамика распространения коронавируса не настолько существенна, ослабить ограничения карантина ради сохранения экономики.