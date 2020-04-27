"Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

Народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили в ряде регионов Украины, где динамика распространения коронавируса не настолько существенна, ослабить ограничения карантина ради сохранения экономики.

Об этом заявила заместитель главы парламентского большинства Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской — всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными. Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис. Большинство населения фактически осталась без работы и денег, и мы не можем закрывать на это глаза", — написала Кравчук.

В итоге часть депутатов фракции "Слуга народа" обратились к премьер-министру Украину Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно.

"Просим рассмотреть возможность внедрения разных ограничительных мер в зависимости от показателей заболеваемости соответствующих регионов Украины и ослабить карантинные ограничения в тех регионах, где распространение коронавирусной инфекции незначительное" — говорится в обращении нардепов.