Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: хочет 1 грн компенсации за "бандита" (ВИДЕО)

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск на президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении в YouTube.

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"Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил защитник черкасского мэра.

В частности, иск подан в Печерский районный суд Киева.

Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия — популизмом. При этом президент отметил, что у городского головы 19 уголовных производств.

В свою очередь мэр Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности, а также напомнил экс-лидеру "95 Квартала" о "танцах на корпоративах" в 2013-14 годах, когда в стране проходил Евромайдан.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в свою очередь заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с напоминанием о коррупционных скандалах вокруг окружения главы государства и предостерег от давления на город.

Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.