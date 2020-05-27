Политика 30 минут назад

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: хочет 1 грн компенсации за "бандита" (ВИДЕО)

Анатолий Бондаренко просит взыскать с президента моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации

Владимир Зеленский и Анатолий Бондаренко. Фотоколлаж: antikor.com.ua Владимир Зеленский и Анатолий Бондаренко. Фотоколлаж: antikor.com.ua
Владимир Зеленский и Анатолий Бондаренко. Фотоколлаж: antikor.com.ua

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск на президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении в YouTube.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил защитник черкасского мэра.

В частности, иск подан в Печерский районный суд Киева.

Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия — популизмом. При этом президент отметил, что у городского головы 19 уголовных производств.

В свою очередь мэр Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности, а также напомнил экс-лидеру "95 Квартала" о "танцах на корпоративах" в 2013-14 годах, когда в стране проходил Евромайдан.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая.

Читайте также:
"Привет Зе от потомков Холодного Яра": в Черкассах протестовали у главка полиции (ФОТО)

В связи с этим полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в свою очередь заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с напоминанием о коррупционных скандалах вокруг окружения главы государства и предостерег от давления на город.

Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)
Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)
Кондитерская компания Порошенко судится с россиянами за этикетку для конфет
Кондитерская компания Порошенко судится с россиянами за этикетку для конфет
Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)
Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)

  3. Сотрудники ГБР из-за Порошенко штурмовали в Киеве музей Гончара (ВИДЕО)

  4. Дело Шеремета: как движется резонансное расследование

  5. В Украине открыли продажу билетов еще на 9 поездов — Криклий

Загрузка...