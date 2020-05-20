Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом, а тот вспомнил ему "танцы на корпоративах" (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом и сказал, что не сядет с ним за один стол.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, сообщает местное издание 18000.com.ua.

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"Разочаровывают люди. Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю, как говорить, когда у городского головы 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали? Это право народа. Выбирайте бандитов, если хотите", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, что он думает о мэре Черкасс.

При этом президент также обвинил Бондаренко в некорректном поведении.

"Я думаю, он себя вел некорректно. С самого начала карантина. Что у нас было? Пустые аптеки, пустые больницы, без ИВЛ, 12 коек в инфекционных больницах. … Где был мэр Черкасс 2 месяца назад? Где его обращения ко мне? Где его самолеты, которые прилетали и наполняли больницы и аптеки Черкасс? Где его личные деньги, за которые он заполнил аптеки и больницы своего города? Я понимаю, всем мэрам сложно, но простите — это популизм на чем? На количестве смертности от коронавируса? Я уверен — это политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи больницы, которые ты открыл", — добавил Зеленский.

В свою очередь черкасский городской председатель Анатолий Бондаренко ответил на заявления президента.

"Я во время эпидемии был здесь (в Черкассах). А где вы были в 2013-14 годах, когда я на Майдане добывал независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах", — возмутился мэр.

"Вы говорите, что я бандит? Все уголовные дела — это за мою политическую деятельность. В том числе за то, чтобы вы стали президентом. Я стою у памятника борцам за волю Украины. И буду стоять до конца. Сколько бы мне приветов не передавали, вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить. Мы вас здесь ждем", — резюмировал Бондаренко.

Напомним, 30 апреля городской исполком существенно ослабил карантин в Черкассах. Это позволило в городе открыть ряд магазинов, парикмахерских, мастерских, летних площадок и посещать парки. Уже вечером исполком отказался отменить свое решение, хотя оно и противоречит постановлению Кабмина.

При этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подчеркнул, что решение исполкома горсовета о восстановлении в городе работы ФЛП имеет целью не ослабление карантинных мероприятий, а возможностью дать предпринимателям прокормить свои семьи при обстоятельствах, когда государство не предоставило малому бизнесу помощи на время карантина, а только прекратило его работу.

Позицию городского председателя Черкасс публично поддержали и другие мэры, в частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

1 мая полиция открыла по этому факту уголовное производство, поскольку оно противоречит постановлению Кабинета министров. Вскоре мэру Черкасс Анатолию Бондаренко и членам исполкома вручили повестки на допрос в полицию.

После ослабления карантинных мероприятий "пламенный привет" мэру Черкасс передал во время обращения к украинцам и президент Владимир Зеленский, попросив не путать децентрализацию с автономией.

Также Бондаренко пригрозил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.