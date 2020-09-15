Происшествия 10 минут назад

Значительные группы хасидов пытались попасть в Украину со стороны Беларуси (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за скопления иностранцев на границе Госпогранслужба была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи"

Хасиды и руководитель Госпогранслужбы на границе. Фото: ГПСУ Хасиды и руководитель Госпогранслужбы на границе. Фото: ГПСУ
Хасиды и руководитель Госпогранслужбы на границе. Фото: ГПСУ

В пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, 14 сентября начали прибывать значительные группы хасидов, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт на месяц.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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Указано, что на место массового скопления иностранных граждан прибыл руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который встретился с их представителями и объяснил постановление Кабинета министров Украины относительно ограничения въезда иностранцев.

"Глава ведомства четко отметил недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", — говориться в сообщении.

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В то же время ГПСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить город Умань Черкасской области.

Перед этим мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которых не пропускали к месту паломничества.

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