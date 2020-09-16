Лукашенко хочет, чтобы Украина дала "зеленый коридор" для хасидов (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения — к святым местам в Украине.

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Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения — украинским святыням — и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", — заявила Эйсмонт.

Она добавила, что процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло.

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В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) отмечают, что подразделения Госпогранслужбы в тесном сотрудничестве с территориальными органами Национальной полиции и Нацгвардии обеспечивают надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска с учетом ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

Так, по информации ГПСУ, по состоянию на 11:00 16 сентября в Черниговской области, напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи", находятся более тысячи иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

"Пограничники обеспечивают проверку и сопровождение представителей волонтерских и религиозных организаций для передачи иностранцам, которые находятся на границе, продуктов питания и воды", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 14 сентября в пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью начали прибывать значительные группы хасидов, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт на месяц.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить город Умань Черкасской области.

Перед этим мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которых не пропускали к месту паломничества.