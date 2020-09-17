"Потеряли около 5 млн грн": из-за карантина киевский клуб Closer под угрозой закрытия

Из-за карантина владельцы популярного киевского клуба Closer могут закрыть свое заведение. Об этом рассказал директор клуба Сергей Яценко в недавнем интервью "Украинской правде".

По его словам, убытки в результате пандемии и карантинных ограничений вынудили владельцев подать заявку на грант от Украинского культурного фонда. "Там максимальная сумма поддержки — один миллион, но это даже и близко не соответствует нашим потерям", — отметил Яценко.

Он пояснил, что если взять стоимость всех аренд, фестивалей и оплаченных для них артистов, всю отснятую рекламу, которая уже была сделана и промотировалась еще с января, а еще штат сотрудников, которым нужно было платить зарплаты — это около 5 млн грн убытков.

"Нам сделали скидку в 50% на четыре месяца аренды помещения под клуб. Но мы ее не платили, потому что у нас вообще не было никаких доходов или запасов", — рассказал директор заведения.

По его словам, у них все деньги почти всегда в обороте: в фестивалях, в артистах, в промо, в рекламе. Из-за недостатка средств в заведении также уволили большую часть работников. "Три месяца они просидели без зарплаты, а потом мы им просто сказали, чтобы уже начинали искать работу в другом месте потому, что нет смысла больше ждать", — говорит Яценко.

Чтобы избежать закрытия владельцы собираются осенью запустить краудфандинговую кампанию. "Вижу, что в Берлине нескольким клубам таким образом удалось спастись от закрытия. Поскольку если нам не дадут грант, мы, наверное, не протянем", — заявил Яценко. Он добавил, что в таком случае легче закрыться и открыться потом через полтора-два года.

Напомним, еще в начале сентября в Киеве под зданием Кабинета министров известные диджеи и владельцы ночных клубов устроили акцию протеста с требованием снять ограничение работы до 23:00, которое действует для развлекательных заведений.

На рейв под домом правительства пришло несколько сотен человек — собравшиеся танцевали и держали плакаты с лозунгами "За чей счет сидеть дома?", "Раньше я сдавал технику в аренду, а теперь сам сдаюсь", "Save the Rave", "Клубы, бары, рестораны — в них тоже работают чьи-то папы и мамы".

Организаторы акции таким образом решили привлечь внимание Кабмина к тому, что от запретов на полноценную работу ночных клубов постепенно умирает вся индустрия, а потому призвали правительство вместе найти компромисс в данной ситуации.