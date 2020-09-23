В Украине за сутки зарегистрировали около 3,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 23 сентября, в Украине зарегистрировано 184 734 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из которых -3 705 летальных, а 81 670 пациентов выздоровели. За сутки выписаны 1769 пациентов.

С начала пандемии всего проведено 2 102 377 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦ).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5 455 случаев;

Волынская область — 7 132 случая;

Днепропетровская область — 4 394 случая;

Донецкая область — 2 634 случая;

Житомирская область — 5 191 случай;

Закарпатская область — 9 343 случая;

Запорожская область — 3 149 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 811 случаев;

Кировоградская область — 1 024 случая;

город Киев — 20 335 случаев;

Киевская область — 8 148 случаев;

Львовская область — 19 045 случаев;

Луганская область — 814 случаев;

Николаевская область — 2 643 случая;

Одесская область — 12 130 случаев;

Полтавская область — 1 630 случаев;

Ровенская область — 11 459 случаев;

Сумская область — 3 280 случаев;

Тернопольская область — 12 069 случаев;

Харьковская область — 15 908 случаев;

Херсонская область — 868 случаев;

Хмельницкая область — 5 049 случаев;

Черновицкая область — 13 448 случаев;

Черкасская область — 3 238 случаев;

Черниговская область — 3 537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 сентября 2020 года в Центр поступило 3819 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 249 529 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 22 сентября, в Украине было 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел.