В Украине за сутки зафиксировали почти 2900 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 22 сентября, в Украине было 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел.

За прошедшие сутки зафиксировано 2884 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц страны 1717 пациентов, а умерли 59 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5 377 случаев;

Волынская область — 7 031 случай;

Днепропетровская область — 4 218 случаев;

Донецкая область — 2 505 случаев;

Житомирская область — 5 121 случай;

Закарпатская область — 9 265 случаев;

Запорожская область — 3 034 случая;

Ивано-Франковская область — 12 675 случаев;

Кировоградская область — 1 005 случаев;

город Киев — 20 028 случаев;

Киевская область — 8 020 случаев;

Львовская область — 18 793 случая;

Луганская область — 767 случаев;

Николаевская область — 2 572 случая;

Одесская область — 11 843 случая;

Полтавская область — 1 575 случаев;

Ровенская область — 11 353 случая;

Сумская область — 3 184 случая;

Тернопольская область — 11 732 случая;

Харьковская область — 15 505 случаев;

Херсонская область — 837 случаев;

Хмельницкая область — 4 937 случаев;

Черновицкая область — 13 304 случая;

Черкасская область — 3 145 случаев;

Черниговская область — 3 411 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 сентября в Центр поступило 3 131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.