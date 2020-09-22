В Украине за сутки зафиксировали почти 2900 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 22 сентября, в Украине было 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел.
За прошедшие сутки зафиксировано 2884 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц страны 1717 пациентов, а умерли 59 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 5 377 случаев;
Волынская область — 7 031 случай;
Днепропетровская область — 4 218 случаев;
Донецкая область — 2 505 случаев;
Житомирская область — 5 121 случай;
Закарпатская область — 9 265 случаев;
Запорожская область — 3 034 случая;
Ивано-Франковская область — 12 675 случаев;
Кировоградская область — 1 005 случаев;
город Киев — 20 028 случаев;
Киевская область — 8 020 случаев;
Львовская область — 18 793 случая;
Луганская область — 767 случаев;
Николаевская область — 2 572 случая;
Одесская область — 11 843 случая;
Полтавская область — 1 575 случаев;
Ровенская область — 11 353 случая;
Сумская область — 3 184 случая;
Тернопольская область — 11 732 случая;
Харьковская область — 15 505 случаев;
Херсонская область — 837 случаев;
Хмельницкая область — 4 937 случаев;
Черновицкая область — 13 304 случая;
Черкасская область — 3 145 случаев;
Черниговская область — 3 411 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 сентября в Центр поступило 3 131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.