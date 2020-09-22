Происшествия 1 час назад

В Киеве в "коронавирусной" больнице за 2 дня покончили с жизнью двое мужчин (ФОТО)

Мужчины, болевшие COVID-19, выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже

Пациенты совершили самоубийство. Фото: Муниципальная Варта Киева via Telegram Пациенты совершили самоубийство. Фото: Муниципальная Варта Киева via Telegram
Пациенты совершили самоубийство. Фото: Муниципальная Варта Киева via Telegram

В Киевской городской клинической больнице №4, которая принимает больных коронавирусом, за последние двое суток покончили жизнь самоубийством двое мужчин.

Это подтвердила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Украинская правда".

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"По этим фактам зарегистрированы уголовные производства по части 1 статьи 115 УК Украины. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, погибшие совершили самоубийство", — сказала представитель столичной прокуратуры.

По данным источника издания в правоохранительных органах, погибшие мужчины 1952 и 1978 годов рождения. По предварительным данным, они болели COVID-19.

Впервые о гибели двух пациентов ГКБ №4 сообщила "Муниципальная варта Киева", бойцы которой несут круглосуточное дежурство на территории больницы. Однако сообщения в Facebook и Telegram были сразу удалены.

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По данным охранников, мужчины выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже.

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации все руководство болеет коронавирусом вместе с главой ОГА.

Как сообщалось, всего в Украине за сутки зафиксировали 2884 случая заболевания. С начала пандемии в стране заболели более 180 тысяч человек.

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