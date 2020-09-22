Происшествия 1 час назад

"Это просто трэш какой-то": в Минздраве возмущены проведением фестиваля в Запорожье

В ведомстве ожидают вспышку COVID-19 после этого мероприятия

Люди на "Khortytsia Freedom" в 2020 году. Фото: reporter-ua.com Люди на "Khortytsia Freedom" в 2020 году. Фото: reporter-ua.com
Люди на "Khortytsia Freedom" в 2020 году. Фото: reporter-ua.com

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье "Khortytsia Freedom".

В связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса, заявил глава Минздрава в ходе онлайн-брифинга во вторник, 22 сентября.

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По его словам, на фестивале собрались несколько десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это — просто трэш какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", — сказал министр.

Степанов отметил, что на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это, в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

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"Конечно, я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", — добавил он.

Известно, что за прошедшие сутки в Запорожской области подтвердили 100 случаев коронавируса.

Как сообщалось, всего в Украине за сутки зафиксировали 2884 случая заболевания. С начала пандемии в стране заболели более 180 тысяч человек.

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