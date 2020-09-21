Миллиардер Билл Гейтс сказал, когда закончится пандемия COVID-19

Американский предприниматель, общественный деятель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал примерные сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению миллиардера, она "не будет длиться вечно" и закончится в лучшем случае в 2022 году, сообщает Fox News.

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По словам Гейтса, 2021 год уйдет на то, чтобы сбить показатели распространения инфекции на планете. При этом должен применяться глобальный подход.

"Слава Богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", — считает миллиардер.

При этом он добавил, что ожидает утверждения вакцины к началу 2021 года.

"К следующему лету США начнут возвращаться в нормальное русло. А к концу года наша деятельность может стать нормальной, если мы также будем помогать и другим странам", — подчеркнул Гейтс.

Как известно, на планете с начала пандемии уже зарегистрирован 31 миллион заболевших.

Также сообщалось, что вице-премьер Узбекистана скончался от COVID-19. Он заразился еще в июле.