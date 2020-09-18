На восстановление мировой экономики после пандемии понадобится 5 лет — Всемирный банк

Полное восстановление мировой экономики после завершения пандемии коронавируса будет продолжаться до 5 лет.

Так считают специалисты Всемирного банка (ВБ), сообщает Reuters.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, но полное восстановление займет до пяти лет", — отметила главный экономист ВБ Кармен Рейнгарт.

При этом она уверена, что в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство, поскольку бедные страны пострадают больше всего.

Также во Всемирном банке ожидают, что в мире впервые за 20 лет будет расти уровень бедности.

Как сообщалось, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн человек, за последние сутки подтвердили более 307 тысяч новых случаев. За все время пандемии умерли уже более 945 тысяч человек.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в течение 2020 года. Причем прогноз пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%

Также сообщалось, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении.