Украинская шизономика: почему нам осталось 10 лет

Как вы думаете, почему ВВП Украины — огромной богатой европейской страны — вдвое меньше, чем ВВП Сингапура — одинокого города на бесплодном острове? "Воруют" — неправильный ответ. "Пороблено" — тоже. А, вот еще войну с Россией у нас любят делать "виноватой" во всех наших проблемах.

Ну хорошо, тогда еще один вопрос: почему ВВП великой и роскошной России со всей ее Сибирью примерно равен ВВП одного-единственного города Нью-Йорка и почти вдвое уступает ВВП одного-единственного штата Калифорния?

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Что есть общего у Америки с Сингапуром, что делает их богатыми? Что общего у Украины с Россией, что делает их бедными? Всё просто.

Основа экономики Америки и Сингапура (а также Японии, Германии, Южной Кореи и других богатых стран) построена на производстве и продаже продуктов с высокой добавленной стоимостью, то есть таких, в которые вложено много высококвалифицированного человеческого труда (хайтек-промышленность, интеллектуальная собственность, финансовые, юридические, креативные сервисы и так далее).

Основа экономики России и Украины (а также Индии, Венесуэлы, Ливии и других бедных стран) основана на производстве и продаже продуктов с низкой добавленной стоимостью, то есть таких, главную стоимость которых создает не человеческий труд, а природный ресурс (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и так далее).

Первая группа стран (богатые) называется "развитыми" и входит в Первый мир, вторая (бедные) называется "развивающимися" и входит в Третий мир.

Развитые страны всегда остаются богатыми. Развивающиеся — бедными… и, чтобы они ни делали, так никогда и не разовьются достаточно.

Чтобы два раза не вставать, добавлю, что до распада мировой колониальной системы (середина 20 века) "развитые" страны назывались "метрополиями", а "развивающиеся" — "колониями" (ну, или "криптоколониями" — типа как Россия).

Надо объяснять, почему развитые страны гораздо богаче развивающихся? Просто посчитайте, сколько придется продать пшеницы, чтобы купить один айфон. Тонну? Или две?

Тю, скажете вы, если все так просто, то почему Украине не начать производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и не стать частью Первого мира? Ага, щаз.

Во-первых, средний житель Первого мира потребляет ресурсов в десятки раз больше, чем средний житель Третьего. Это значит, что если какая-то условная Украина войдет в Первый мир, остальным развитым странам придется потреблять меньше (ресурсов-то ограниченное количество). На это никто из них, ясное дело, не готов. Соответственно, Первый мир использует ряд изящных инструментов, чтобы не дать странам Третьего мира преуспеть. Например, навязывает демократию со всеобщим избирательным правом, которая превращает страну Третьего мира в слабую анархичную продажную размазню. Или принимает эту страну в ВТО, чтобы высокотехнологичные товары развитых стран, свободно заходя на рынок развивающейся страны, уничтожали ее промышленность.

Во-вторых, если некая условная Украина станет развитой страной, то перестанет отдавать Первому миру нужные ему ресурсы — природные ископаемые, сырье, людей, потому что станет использовать их сама. На такое Первый мир пойти не готов и мешает этому всеми доступными средствами. Например, свергая сильных лидеров стран Третьего мира как "диктаторов" и загоняя эти страны в долговую кабалу МВФ.

В-третьих, олигархическая элита развивающейся страны прекрасно осознает, что если эта страна станет развитой, то правила игры изменятся, и этой элите придется попрощаться с властью и богатством. Ясное дело, олигархи предпочитают консервировать выгодный лично для них (хотя и разрушительный для страны) отсталый экономический уклад.

В-четвертых, народ условной Украины паршиво образован, и его головы забиты трухой — разрушительными медийными мифами, которые туда заботливо вкладывают как иностранные "друзья", так и собственная элита.

Должно сойтись немалое количество звезд, чтобы страна Третьего мира получила шанс на прорыв. А пока звезды не сошлись, непосредственно мы с вами имеем следующее:

1) Украина деиндустриализируется (то есть, становится еще беднее) каждый год — при любой власти и невзирая на любые революции. Сегодня уже три четверти нашего экспорта — сырье и сельхозпродукция. Просто для сравнения: экспорт Китая больше чем на 80% состоит из высокотехнологической продукции.

2) Инновационность нашей экономики находится в границах статистической погрешности.

3) Мы не входим в число "роботизированных стран", хотя в этом году одних только промышленных роботов в мире — уже 3 млн штук.

4) Согласно подсчетам Всемирного банка, за время нашей независимости наш ВВП ППС вырос всего на 49%, тогда как средний ВВП ППС мира за тот же период — более, чем на 300% (таким образом, мы развиваемся вшестеро медленнее, чем мир — если это вообще можно назвать "развитием"). Просто для примера, за тот же период ВВП ППС Китая вырос на 1600%.

Это, по-вашему, экономика? Это ШИЗОНОМИКА. Не знаю, как по-другому можно ее назвать.

Самое неприятное, что все это происходит в момент перехода от постиндустриальной экономики (когда мы, напомню, деиндустриализируемся, то есть двигаемся в противоположном направлении) к "трансгуманистической". Первый мир готовится выводить производства на орбиту и добывать природные ресурсы на астероидах. Еда все больше производится с помощью самых передовых биотехнологий (вертикальные фермы, мясо из водорослей и стволовых клеток и так далее). Роботы повсеместно заменяют малоквалифицированных людей (только в этом году работу из-за роботов потеряли в мире 5 млн человек).

А теперь, внимание, вопрос. Что мы, холера, себе думаем? Что будет делать какой-нибудь условный "МХП" ("Мироновский хлебопродукт" — delo.ua), когда куриное мясо из водорослей станет дешевле натурального (и Запад немедленно запретит разводить кур из-за нечеловечески жестоких условий, в которых их выращивают)?

Что будут делать наши шахты, скважины и металлургические комбинаты, когда солнечные батареи Первого мира, орбитальные производства и добыча на астероидах заработают в полную силу?

Что будут делать наши мигранты, когда роботы займут места, на которые они претендовали?

Кому мы, холера, будем нужны с нашими черноземами, Кривбассом и бройлерными душегубками? На что мы вообще рассчитываем? На судьбу Либерии, в которой 85% населения безработные и которая живет только за счет гуманитарной помощи?

Так в Либерии, кроме гуманитарной помощи, есть еще и гражданские войны, нищета и человеческие жертвоприношения — всё это обычно идет с гуманитарной помощью в комплекте.

Кроме того, через 10 лет ни Америка, ни Европа не смогут гнуть свою "гуманистическую линию" (из-за колоссальных экономических, социальных, расовых, гендерных, демографических проблем), первой экономикой мира и главным игроком планеты станет Китай — а он как-то не замечен в готовности бесплатно кормить голодных в странах Третьего мира.

Да, и кстати, главный союзник Китая в Восточной Европе, между прочим, Россия. От которой нас уже некому будет защитить.

10 лет, друзья. Это всё, что у нас есть. Ну ладно, а что делать-то, спросите вы. Я вам скажу. Вот он, рецепт спасения:

- решительная "просвещенная диктатура" вместо дряблой демократии;

- "корпоративное государство" вместо коррупционного рейдерского рок-н-ролла;

- хайтек вместо чернозема;

- дисциплина вместо "свободы" (которая на самом деле — произвол и анархия);

- ответственность вместо наплевательства;

- жесткая профессиональная судебная система вместо продажной "взяточной" камарильи.

И учиться, холера! Не покупать дипломы, а учиться! И вкалывать по 12 часов в день с полутора выходными в неделю — как какие-нибудь корейцы или японцы. Этим путем прошли Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Китай, в конце концов.

Этот рецепт точно работает. В 100% случаев. Доказано "экономическими тиграми".

И свято верить в свою исключительность. А не носиться с комплексом жертвы, как сейчас. И вооружаться до зубов. Желательно, каким-нибудь "вундерваффе". Да, ядерное оружие подойдет.

Не нравится? Тогда готовимся к судьбе Либерии. Думаете, там вам не будет диктатуры? Будет. Правда, совсем не "просвещенная".

Например, Чарльз Тейлор, один из президентов Либерии, пришел к власти под лозунгом "Чарльз Тейлор убил моего отца, убил мою мать, но я все равно проголосую за него!". Причем, набрал примерно столько же голосов, сколько наш с вами Зеленский. Много.

Ах да, и если вы рассчитываете под шумок сбежать в Европу или Америку, так ведь бежать будет некуда. В Европе и Америке будут свои колоссальные проблемы. Похоже, что как раз оттуда будут разбегаться во все стороны.

Так что, единственное наше спасение — строить новую сильную богатую страну здесь. Дома. И очень быстро. Всего вам доброго. Хорошего дня.