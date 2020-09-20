Политика 30 минут назад

Вице-премьер Узбекистана умер от COVID-19

В июле у вице-премьера Узбекистана Барноева был диагностирован COVID-19. Он проходил лечение в частной клинике в Германии

Уктам Барноев. Фото: Facebook Уктам Барноев. Фото: Facebook
Уктам Барноев. Фото: Facebook

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Бухарской области Узбекистана.

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"Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Исоевич Барноев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 56 лет от коронавируса", — говорится в сообщении.

Барноеву было 56 лет, он проходил лечение в частной клинике в Германии. Коронавирус у него диагностировали в июле.

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Барноев был главой Бухарской области с декабря 2016 года по февраль 2020 года, а в феврале стал заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрного и продовольственного развития.

Кроме этого, он возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом.

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