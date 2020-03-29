Общество 6 часов назад

Бывший замглавы КГГА умер от коронавируса

Экс-чиновник неделю боролся за жизнь

Бывший замглавы КГГА умер от коронавируса Бывший замглавы КГГА умер от коронавируса
Олег Мищенко. Фото: Facebook

Сегодня, 19 марта, скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Олег Мищенко, который в 2016 — 2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации (КГГА) по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр регионального развития строительства и архитектуры Украины, глава КСУ Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё", — написал он.

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Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что 29 марта в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из китайского города Сямэнь очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

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