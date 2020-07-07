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В мире 50 минут назад

Президент Бразилии заразился коронавирусом — раньше он называл его "легкой формой гриппа"

Ранее Жаир Болсонару публично отрицал серьезность угрозы covid-19 для страны

Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: "112 Канал" Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: "112 Канал"
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: "112 Канал"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом. Об этом он сообщил во время закрытого брифинга во вторник, 7 июля 2020 года, передает The Guardian.

"Вернули положительный результат", — заявил Болсонару о итогах сдачи теста на коронавирус. Издание отмечает, что на пресс-конференции глава государства был в маске, необходимость ношения которой ранее отрицал.

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При этом накануне некоторые медиа сообщали, что у бразильского президента обнаружили симптомы коронавирусной болезни — в частности, температуру в 38 градусов и постоянный кашель.

Авторы материала напоминают, что еще в субботу, 4 июля 2020 года, Болсонару принимал участие в праздничном обеде по случаю Дня независимости США вместе с американским послом Тодом Чепменом, а также со своим сыном и бразильскими министрами обороны и иностранных дел. Все мужчины были в это время без масок.

До этого политик публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его "легкой формой гриппа". Также он обвинял оппозицию, СМИ и местные власти в попытках воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.

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Напомним, о том, что Жаир Болсонару заразился коронавирусом заявляли еще в марте этого года. Впрочем, положительный результат дал только первый тест, позднее бразильский гарант сообщил, что второй тест не выявил у него коронавируса.

Сегодня Бразилия является второй в мире пострадавшей от пандемии коронавируса страной. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране болели или болеют более 1,6 млн человек — больше только в США. Через COVID-19 там умерли более 65 тысяч бразильцев.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили, что на сегодняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.

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