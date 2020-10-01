Политика 1 час назад

У нардепа от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирус

Полгода назад Зинкевич уже болела коронавирусом. На сегодняшний день из симптомов она ощущает только сильную усталость

Яна Зинкевич. Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko Яна Зинкевич. Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko
Яна Зинкевич. Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

У народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом парламентарий сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", — написала Зинкевич.

Нардеп напомнила, что полгода назад уже болела коронавирусом. На сегодняшний день из симптомов она ощущает только сильную усталость.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", — отметила она.

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Зинкевич добавила, что со своей семьей не контактировала около 10 дней.

Ранее пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.

Перед этим руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.

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