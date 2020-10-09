Правительство поддержало проект об экспериментальном лечении коронавируса плазмой крови

Украинское правительство поддержало проект об утверждении механизмов реализации экспериментального проекта, в котором идет речь о заготовке специфической гипериммунной плазмы крови. Она содержит антитела к SARS-CoV-2 для контрактного производства из нее иммуноглобулина и может быть использована для лечения коронавируса.

Такое решение Кабинет министров принял на заседании в пятницу, 9 октября.

"В частности, в рамках экспериментального проекта инициируется заготовка плазмы, которая в своем составе содержит антитела к SARS-CoV-2 с последующей переработкой и изготовлением гипериммунного иммуноглобулина. Такая плазма будет передана отечественным производителям лекарственных средств ", — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам чиновника, если клинические испытания пройдут успешно, то препарат будет использоваться для лечения лиц больных COVID-19 в тяжелом состоянии. "Сейчас клинические испытания продолжаются в других странах мира. У нас, в свою очередь, завершились клинические испытания обычного иммуноглобулина, который показал достаточно хорошие результаты, сейчас оформляются соответствующие документы в государственном экспертном центре, и мы считаем нужным двигаться таким путем и тоже начать такие испытания на гипериммунный иммуноглобулин", — подытожил Степанов.

Напомним, что по состоянию на 9:00 пятницы, 9 октября, в Украине зарегистрировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели. По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 804 новых случая, выписано 2 417 пациентов. С начала пандемии проведено 2 522 360 тестирований методом ПЦР.

При этом по словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Михаила Радуцкого. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине могут ввести карантин выходного дня.

"Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", — рассказал он.

Радуцкий также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. В связи с этим, 10 октября на совещании у президента Украины планируют обсудить введение современных критериев.