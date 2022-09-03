Зеленский отреагировал на ранение детей из-за срабатывания гранатомета на выставке в Чернигове

Президент Владимир Зеленский призывает как можно быстрее расследовать инцидент в Чернигове, где во время выставки оружия были ранены дети. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое происшествие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв: сработал гранатомет. Среди пострадавших - дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации", - указал он.

По словам президента, правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Глава государства подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены.

"И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - добавил Зеленский.

Напомним, что по данным мэра Чернигова Владислава Атрошенко, в результате происшествия в центре города ранения получили четверо детей и четверо взрослых. Известно, что был госпитализирован в тяжелом состоянии двухлетний мальчик. Сам противотанковый снаряд из гранатомета попал в крышу одного из новых частных домов в этом районе.

В Черниговском горсовете при этом подчеркивают, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия не давали и даже не получали уведомлений о его проведении. В офисе генерального прокурора отмечают, что демонстрацию оружия и боеприпасов в ходе мероприятия проводили военнослужащие территориальной обороны.