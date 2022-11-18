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Происшествия
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Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Российские войска вечером 18 ноября атаковали Запорожье, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Целью врага стал объект промышленной инфраструктуры, по которому и было зафиксировано попадание. Объект частично поврежден.

"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Подробности впоследствии. Берегите себя!", - написал Старух в Telegram .

Воздушная тревога в регионе и областном центре была объявлена в 22:33, вскоре местные жители в социальных сетях начали сообщать, что слышали несколько раз звуки взрывов.

Напомним, 15 ноября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья. Днем ранее оккупанты нанесла ракетный удар по одному из сел Запорожской области, в результате чего была повреждена линия электросетей.

Автор:
Вита Молодан